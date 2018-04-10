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В Севастополе установили 26 фактов хищения денег из ФЦП
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В Севастополе установили 26 фактов хищения денег из ФЦП 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сегодня рассказал начальник Управления МВД России по Севастополю Василий Павлов отчитываясь перед законодательным собранием по итогам работу ведомства в 2017 году.
«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями выявлено 26 преступлений в указанной сфере (контроль расходования средств ФЦП — прим. ред.), из них 15 относятся к категории тяжких и особо тяжких, 20 совершенных в крупном и особо крупном размерах, 8 — коррупционной направленности», — сказал Павлов.
Он уточнил, что общая сумма причиненного ущерба превышает 114 млн рублей. Задокументировано 25 преступных деяний, связанных со взяточничеством (+13,6%). Непосредственно сотрудниками полиции задокументировано 16 фактов взяточничества — общая сумма взяток превышает 4,7 млн рублей.
«Выявлено 117 лиц, совершивших преступления экономической и коррупционной направленности, из них 72 должностных лица привлекаются к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений, 34 — за преступления коррупционной направленности», — рассказал он.
Преступлениями экономической направленности нанесен материальный ущерб государству в сумме 311,8 млн рублей, свыше трети нанесенного ущерба (114,1 млн рублей) возвращено в ходе проведенных оперативно-розыскных и следственных действий.
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