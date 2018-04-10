Учредители фонда реабилитации «Восстановление» в Москве пойдут под суд за похищение людей 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о похищении наркозависимых людей под видом оказания помощи фондом реабилитации «Восстановление» в Москве. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям 126, 127 УК РФ ("Похищение человека", «Незаконное лишение свободы»)", — сообщили в СК.
По данным следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые вступили в предварительный сговор для похищения и последующего незаконного лишения свободы страдающих алкогольной или наркотической зависимостью под видом оказания им медицинской помощи в реабилитационных центрах. Для этого они учредили благотворительный фонд социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление». Фигуранты дела перевозили потерпевших в различные московские квартиры, где удерживали их, не оказывая какой-либо специализированной помощи. Одного молодого человека соучастники в июне 2015 года перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области, впоследствии потерпевший смог скрыться от обвиняемых и вернуться домой.
В 2017 году другой потерпевший, запертый в квартире в Москве, смог написать записку с просьбой о помощи и бросил ее в окно. Соседи, прочитавшие записку, передали информацию в правоохранительные органы, после чего соучастников задержали.