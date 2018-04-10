Присяжные разобрались в деле «приморских партизан», заявил прокурор

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Присяжные на пересмотре дела «приморских партизан», несмотря на сложности эпизода, смогли разобраться в представленных доказательствах, заявила журналистам старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Приморья Лина Чернявская.

Во вторник присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали виновными его фигурантов.

"Указанный эпизод (убийство четверых и разбой) преступной деятельности банды рассматривался отдельно от основного дела, что, безусловно, вызвало определённые трудности. Между тем присяжные заседатели смогли разобраться во всех тонкостях представленных доказательств, и по итогам провозглашён обвинительный вердикт по всем поставленным вопросам, в том числе и банде", — сказала гособвинитель.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ ("никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные признали его доказанным и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.

Также присяжные сочли доказанным, что была создана ОПГ и признали доказанным участие в ней Никитина. Стороны будут высказывать мнения по вердикту 16-17 и 23-24 апреля, сказал судья на заседании.