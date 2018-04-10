Экс-депутату в Иркутске в шестой раз продлили домашний арест по делу о махинациях с землей

ИРКУТСК , 10 апреля. / ТАСС /. Суд в Иркутске в шестой раз продлил домашний арест предпринимателю и бывшему депутату городской думы Олегу Геевскому — фигуранту пяти уголовных дел о махинациях с землей в престижном районе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд по ходатайству следствия вынес постановление о продлении Геевскому срока домашнего ареста до 8 июня. Необходимость продления меры пресечения следствие мотивировало тем, что подозреваемому необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела", — сказала сотрудник пресс-службы.

Таким образом, общий срок действия меры пресечения в отношении Геевского составляет 16 месяцев.

В январе 2017 года в отношении Геевского, бывшего депутата Иркутска и директора АО «Объединение „Ермак“, возбудили три уголовных дела из-за незаконного приобретения прав на земельные участки в федеральной собственности совместно с бывшим ректором Иркутской государственной сельхозакадемии Геннадием Такаландзе и бывшим главой Иркутского района Игорем Наумовым . Для присвоения земельных участков, находившихся в собственности сельхозвуза, их передали дачным товариществам, в том числе „Мысовое“ и „Дубрава“.

В дальнейшем, как полагает следствие, для легализации участки несколько раз перепродавали подставным лицам и, в конце концов, передали в собственность аффилированным Геевскому лицам и структурам. В связи с этим в марте 2017 года в отношении Геевского дополнительно возбудили два уголовных дела по двум эпизодам легализации имущества, приобретенного в результате преступления.