Экс-депутату в Иркутске в шестой раз продлили домашний арест по делу о махинациях с землей 

ИРКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Суд в Иркутске в шестой раз продлил домашний арест предпринимателю и бывшему депутату городской думы Олегу Геевскому — фигуранту пяти уголовных дел о махинациях с землей в престижном районе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
"Суд по ходатайству следствия вынес постановление о продлении Геевскому срока домашнего ареста до 8 июня. Необходимость продления меры пресечения следствие мотивировало тем, что подозреваемому необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела", — сказала сотрудник пресс-службы.
Таким образом, общий срок действия меры пресечения в отношении Геевского составляет 16 месяцев.
В январе 2017 года в отношении Геевского, бывшего депутата Иркутска и директора АО «Объединение „Ермак“, возбудили три уголовных дела из-за незаконного приобретения прав на земельные участки в федеральной собственности совместно с бывшим ректором Иркутской государственной сельхозакадемии Геннадием Такаландзе и бывшим главой Иркутского района Игорем Наумовым. Для присвоения земельных участков, находившихся в собственности сельхозвуза, их передали дачным товариществам, в том числе „Мысовое“ и „Дубрава“.
В дальнейшем, как полагает следствие, для легализации участки несколько раз перепродавали подставным лицам и, в конце концов, передали в собственность аффилированным Геевскому лицам и структурам. В связи с этим в марте 2017 года в отношении Геевского дополнительно возбудили два уголовных дела по двум эпизодам легализации имущества, приобретенного в результате преступления.
Иркутскому аграрному госуниверситету в 1992 году передали в бессрочное пользование участок земли площадью более 1 тыс. гектаров. Начиная с 2006 года, рядом распоряжений администрации Иркутского района и самого вуза участок был раздроблен на более мелкие, часть из них была выведена из категории сельхозназначения в категорию населенных пунктов с разрешением использования под дачное строительство, в результате ряд территорий оказался в распоряжении дачных некоммерческих товариществ „Листопад“ и „Мысовое“. Уголовное дело по данному факту было возбуждено управлением Следственного комитета по региону в апреле 2014 года. По версии следствия, ущерб от махинаций превысил 15 млн рублей.