Суд Усть-Илимска признал законным решение думы признать неудовлетворительной работу мэра

ИРКУТСК , 11 апреля. / ТАСС /. Иркутский областной суд признал правомерным решение депутатов города Усть-Илимск , признавших неудовлетворительной работу мэра Вакиля Тулубаева, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе облсуда.

Градоначальник, не согласившийся с оценкой со стороны депутатов, ранее обращался в Усть-Илимский городской суд, где его иск был оставлен без удовлетворения. Если в ходе рассмотрения отчета за 2017 год работа Тулубаева вновь будет оценена как неудовлетворительная, ему грозит отставка.

"Решение Усть-Илимского городского суда от 26 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба Тулубаева — без удовлетворения", — сообщили в суде.

Согласно материалам Усть-Илимского горсуда, соответствующее решение думы было принято 27 сентября прошлого года по итогам рассмотрения ежегодного отчета мэра за 2016 год. Истец назвал его политическим и не подкрепленным фактами. «Неудовлетворительная оценка деятельности мэра Усть-Илимска по результатам его ежегодного отчета, данная городской думой два раза подряд, дает основания для удаления главы муниципального образования в отставку», — напомнили в пресс-службе суда.