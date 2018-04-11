Суд Усть-Илимска признал законным решение думы признать неудовлетворительной работу мэра 

ИРКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Иркутский областной суд признал правомерным решение депутатов города Усть-Илимск, признавших неудовлетворительной работу мэра Вакиля Тулубаева, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе облсуда.
Градоначальник, не согласившийся с оценкой со стороны депутатов, ранее обращался в Усть-Илимский городской суд, где его иск был оставлен без удовлетворения. Если в ходе рассмотрения отчета за 2017 год работа Тулубаева вновь будет оценена как неудовлетворительная, ему грозит отставка.
"Решение Усть-Илимского городского суда от 26 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба Тулубаева — без удовлетворения", — сообщили в суде.
Согласно материалам Усть-Илимского горсуда, соответствующее решение думы было принято 27 сентября прошлого года по итогам рассмотрения ежегодного отчета мэра за 2016 год. Истец назвал его политическим и не подкрепленным фактами. «Неудовлетворительная оценка деятельности мэра Усть-Илимска по результатам его ежегодного отчета, данная городской думой два раза подряд, дает основания для удаления главы муниципального образования в отставку», — напомнили в пресс-службе суда.
Тулубаев был избран мэром Усть-Илимска 13 сентября 2015 года. Два его предшественника приговорены к длительным срокам заключения. Экс-мэр Владимир Ташкинов, который был избран в марте 2010 года и сложил полномочия после ареста в апреле 2015 года, приговорен к одиннадцати годам колонии по обвинению в получении взяток на 11 млн рублей. Предыдущий мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок в 2009 году был осужден на девять лет лишения свободы за организацию убийства местного предпринимателя.