Ещё
Суд Усть-Илимска признал законным решение думы признать неудовлетворительной работу мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Усть-Илимска признал законным решение думы признать неудовлетворительной работу мэра 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Байкал24.ru
ИРКУТСК, 11 апреля. /ТАСС/. Иркутский областной суд признал правомерным решение депутатов города Усть-Илимск, признавших неудовлетворительной работу мэра Вакиля Тулубаева, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе облсуда.
Градоначальник, не согласившийся с оценкой со стороны депутатов, ранее обращался в Усть-Илимский городской суд, где его иск был оставлен без удовлетворения. Если в ходе рассмотрения отчета за 2017 год работа Тулубаева вновь будет оценена как неудовлетворительная, ему грозит отставка.
"Решение Усть-Илимского городского суда от 26 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба Тулубаева — без удовлетворения", — сообщили в суде.
Согласно материалам Усть-Илимского горсуда, соответствующее решение думы было принято 27 сентября прошлого года по итогам рассмотрения ежегодного отчета мэра за 2016 год. Истец назвал его политическим и не подкрепленным фактами. «Неудовлетворительная оценка деятельности мэра Усть-Илимска по результатам его ежегодного отчета, данная городской думой два раза подряд, дает основания для удаления главы муниципального образования в отставку», — напомнили в пресс-службе суда.
Тулубаев был избран мэром Усть-Илимска 13 сентября 2015 года. Два его предшественника приговорены к длительным срокам заключения. Экс-мэр Владимир Ташкинов, который был избран в марте 2010 года и сложил полномочия после ареста в апреле 2015 года, приговорен к одиннадцати годам колонии по обвинению в получении взяток на 11 млн рублей. Предыдущий мэр Усть-Илимска Виктор Дорошок в 2009 году был осужден на девять лет лишения свободы за организацию убийства местного предпринимателя.
ТАСС: последние новости
Двое уральцев получили пять и десять лет колонии за мошенничество с квартирами для сирот Кузнецы со всей России изготовят вишни для дерева памяти погибших при пожаре в Кемерове В ХМАО возбуждено уголовное дело после инцидента с ранением школьника
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире31
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение360
США готовят новый удар по России597
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение