Убийца трех человек в Раменском задержан

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве трёх человек

«Задержанным оказался житель Воскресенского района 1962 года рождения … На допросе у следователя подозреваемый дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах и причинах, совершённого им преступления», — говорится в сообщении.

Следователи запланировали проведение действий с участием задержанного с целью получения и закрепления доказательственной базы.

Кроме того, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СК возбудил дело по факту обнаружения тел трёх человек на земельном участке в Подмосковье.

Также URA.RU передавал, что на Урале вынесен приговор пенсионерке и её сыну, обвиняемым в убийстве почтальона.