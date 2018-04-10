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Убийца трех человек в Раменском задержан
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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве трёх человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Pixabay
Следователем следственного отдела по городу Раменское главного следственного управления СК России по Московской области задержан подозреваемый в убийстве трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Задержанным оказался житель Воскресенского района 1962 года рождения … На допросе у следователя подозреваемый дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах и причинах, совершённого им преступления», — говорится в сообщении.
Следователи запланировали проведение действий с участием задержанного с целью получения и закрепления доказательственной базы.
Кроме того, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СК возбудил дело по факту обнаружения тел трёх человек на земельном участке в Подмосковье.
Также URA.RU передавал, что на Урале вынесен приговор пенсионерке и её сыну, обвиняемым в убийстве почтальона.
RT на русском: последние новости
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