Романов: Каждое двенадцатое расследованное преступление — мошенничество

Александр Владимирович, чуть больше года назад вы возглавили следствие МВД России . Какие преступления ­сегодня вас особенно тревожат?

Александр Романов : В 2017 году зарегистрировано свыше двух миллионов преступлений. В основном это преступления против собственности, в первую очередь кражи. Это почти 40 процентов от всех преступлений. Значительная доля — мошенничества. Каждое десятое преступление совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Большинство потерпевших — около 80 процентов — обычные граждане. Надо ли объяснять, какова бывает социальная окраска этих историй и степень нашей ответственности перед людьми? Мошенники используют любые лазейки: от доверчивости граждан до юридической неурегулированности некоторых сфер деятельности.

Сколько преступлений, связанных с мошенничеством, раскрывают ваши сотрудники?

Александр Романов: Каждое двенадцатое расследованное нами преступление — мошенничество. Вообще же к этой категории преступлений в министерстве особое отношение. Полгода назад ситуацию с пресечением и расследованием мошенничеств специально обсуждали на заседании коллегии МВД с участием руководителей следственных подразделений и смежных служб. Особое внимание было уделено хищениям, совершаемым дистанционно. Это когда непосредственный, очный контакт потерпевшего с мошенником фактически отсутствует. Мы разработали и профилактические меры, и новые оперативные схемы, и рекомендации сотрудникам.

Вы говорите о так называемых виртуальных преступлениях?

Александр Романов: Разумеется. Вообще же хищения, совершаемые с применением средств сотовой связи, сети Интернет, уголовные проявления в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации — принципиально новый вид преступности. К этой категории можно отнести более 10 составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации

Методы конспирации злоумышленников, используемые ими способы и средства достижения корыстных целей существенно отличаются от традиционных.

Нынешние Остапы Бендеры используют любые лазейки: доверчивость граждан, несовершенство законов

Зачастую участники таких преступных групп находятся в разных регионах нашей страны или за рубежом и не знают друг друга лично, так как используют для взаимодействия исключительно электронные средства коммуникации. При этом все члены преступного сообщества, многие из которых вербуются на законспирированных площадках в сети Интернет, выполняют строго определенные функции и имеют свою специализацию. Раскрытие и расследование таких преступлений требует от нас не только новых тактических подходов, но и модернизации механизмов взаимодействия структур, задействованных в обеспечении информационной безопасности, совершенствования практики доказывания. В прошлом году органами предварительного следствия расследовано почти 11,5 тысячи таких преступлений.

Банк на коленке

На ваш взгляд, какие криминальные тенденции наиболее опасны? Удалось ли переломить ситуацию с экономическими преступлениями? Большинство из них больнее всего бьют по обычным гражданам. Что-то изменилось?

Александр Романов: Производство по уголовным делам о преступлениях экономической направленности является одним из приоритетных направлений нашей работы. Следователями органов внутренних дел окончено расследование 25 тысяч таких деяний.

Многие из них действительно представляют злободневную проблему для граждан. Например, по уголовным делам о хищениях в сфере долевого строительства фактически страдает не один человек, которого мы в процессуальном порядке признаем потерпевшим по делу, а целые семьи, утратившие свои накопления в надежде приобрести жилье.

В 2017 году следователями органов внутренних дел направлено в суд около 100 таких уголовных дел. Практически 6 тысяч дольщиков признаны потерпевшими. Уже в ходе досудебного производства удалось обеспечить возмещение ущерба на сумму более 7 млрд рублей.

Сейчас на слуху захватывающие истории про коммерческие банки…

Александр Романов: Экономическая преступность в значительной мере связана с проявлением негативных процессов криминализации экономической сферы жизни общества. Как вы знаете, Банком России проводится активная политика «санации» рынка финансовых услуг, выражающаяся в отзыве лицензий у кредитных организаций, не соответствующих требованиям прозрачности или вовлеченных в сомнительные сделки. В случаях, когда устанавливаются признаки уголовно наказуемых деяний, например, факты незаконного вывода активов, влекущих банкротство банка, Банк России или Государственная корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обращаются в МВД с заявлениями о возбуждении уголовных дел.

А чем чаще всего грешат банки?

Александр Романов: В фокусе пристального внимания следственных органов и подразделений экономической безопасности находится незаконная деятельность так называемых «обнальных контор». В 2017 году расследованы преступления свыше 400 лиц. Среди них уголовное дело по обвинению Мошкунова и Серебренниковой, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, в том числе совершавших сделки по купле-продаже ценных бумаг с использованием подконтрольных профессиональных участников рынка ценных бумаг, со счетов которых впоследствии выводились наличные денежные средства. Общая сумма — более 3 млрд 755 млн рублей. В качестве оплаты за свои незаконные услуги «обнальщики» получали вознаграждение в размере 1,5 процента от оборота и извлекли доход на сумму свыше 56,3 млн рублей. Оба обвиняемых приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки 4 и 3 года соответственно.

В декабре прошлого года вступил в законную силу приговор в отношении членов организованного преступного сообщества, осуществлявших незаконную банковскую деятельность, и его так называемых лидеров Магина и Рыбальченко. За относительно небольшой период времени им удалось получить криминальный доход на сумму, превысившую 800 млн рублей. Суд назначил организаторам сообщества наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и крупного штрафа.

Героин за биткоины

Наркотики — тоже ваша тема?

Александр Романов: Наша. Криминальные структуры, распространяющие наркотики, зачастую транснациональны: производство происходит в одной стране, сопровождение работы интернет-магазинов — из другой, сбыт — в третьих странах, в том числе и в России. В распространении преобладает бесконтактный способ передачи — через систему тайников с использованием сотовой связи и Интернета, а расчеты — посредством электронных платежных систем, в том числе в криптовалюте. Корректируются механизмы выявления и раскрытия таких преступлений, которые реализуются во взаимодействии с ФСБ и ФТС России. Благодаря слаженным действиям следователей и оперативников результативность этой работы постоянно наращивается.

Есть громкие «посадки» наркобаронов? В основном слышим про курьеров, мелких исполнителей.

Александр Романов: Например, впервые в практике правоохранительных органов по уголовному делу в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества, осуществлявшего контрабандные поставки героина из Исламской Республики Афганистан , назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще 14 подсудимым — в виде лишения свободы на сроки от 6 до 25 лет. Было изъято более полутонны героина.

Законные предложения

Жизнь не стоит на месте, преступники бросают новые вызовы. Считаете ли вы полезным или даже необходимым что-либо менять в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве? Готовите ли вы предложения для наших законодателей, чтобы внести поправки? Если да, какие?

Александр Романов: Практика правоприменения свидетельствует о необходимости постоянного совершенствования правовых норм, их актуализации в соответствии с процессами, происходящими в обществе, экономике, финансах, технике. Касается это и порядка судопроизводства, некоторые процедуры которого, по нашему мнению, уже сейчас следует оптимизировать. Следственным департаментом МВД России неоднократно обсуждался вопрос о дополнении УПК положениями, предусматривающими расширение процессуальных возможностей применения системы видео-конференц-связи при производстве предварительного расследования. Тема довольно актуальна, и концептуально такие предложения могут быть поддержаны. Но их реализация требует очень серьезной проработки.

При непосредственном участии Следственного департамента МВД совместно со Следственным комитетом , ФСБ, Генпрокуратурой разработан законопроект «О внесении изменений в статью 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части регламентации порядка неоднократного продления меры пресечения в виде содержания под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела после истечения предельного срока применения соответствующей меры пресечения)». Речь идет о возможности продления предельного срока содержания под стражей в тех случаях, когда расследование преступления фактически окончено, но обвиняемый и его адвокат продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.

Это достаточно важный вопрос, учитывая, что процесс ознакомления порой занимает несколько месяцев, а изменение меры пресечения в таких случаях может противоречить интересам правосудия. Помимо этого Следственный департамент принимает участие в укреплении правовой базы межгосударственного сотрудничества в области расследования преступлений.

Значительная часть преступлений совершается путем обмана или злоупотребления доверием

Так, Федеральным законом от 22 февраля 2017 г. № 15-ФЗ ратифицировано Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников Содружества Независимых Государств. На заседании Совета глав государств СНГ 11 октября 2017 года подписан Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам. В 2017 году обеспечено исполнение около 7 тысяч международных запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам.

Указом президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 170 МВД России и его территориальные органы определены в качестве уполномоченных на осуществление непосредственных сношений в рамках Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам.

В этой связи Следственным департаментом подготовлен ведомственный распорядительный акт, определяющий порядок взаимодействия с территориальными подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь . В дальнейшем предложенный формат сотрудничества в сфере оказания правовой помощи предполагается внедрить в систему взаимодействия с компетентными органами других стран СНГ.

Исправление ошибок

Человек, необоснованно привлеченный к уголовной ответственности, может рассчитывать на вашу защиту? Часто вам приходится реагировать на ошибки следствия?

Александр Романов: Неукоснительное соблюдение требований закона на стадии досудебного производства — важнейшее и неотъемлемое условие работы следователя. Более того, стремление обеспечить привлечение виновных к справедливой уголовной ответственности ставит следователя перед необходимостью использовать совместно с прокурором все предоставленные им законом полномочия в целях вынесения судом обвинительного приговора. Прокурор, поддерживая позицию следователя о достаточности собранных доказательств, нередко обжалует в установленном законом порядке оправдательные приговоры. Подобные обстоятельства в 2017 году стали основанием для отмены таких решений в отношении 133 лиц.

В то же время по каждому факту несоблюдения требований УПК РФ, повлекших незаконное привлечение к уголовной ответственности, проводится служебная проверка, результаты которой в обязательном порядке докладываются в Следственный департамент, где, в свою очередь, проверяется обоснованность сделанных выводов.

Приходилось ли вам избавляться от запятнавших себя сотрудников?

Александр Романов: К сожалению, такие факты есть. Среди многих тысяч сотрудников, честно и профессионально выполняющих свою трудную работу, порой встречаются лица, чьи поступки расходятся с обязанностями, которые возлагают на нас закон, присяга. В отношении таких людей наша позиция бескомпромиссна: проводятся служебные расследования, если того требует ситуация, то материалы передаются в Следственный комитет Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Как часто граждане обращаются лично к вам? С какими просьбами?

Александр Романов: Как и все руководители министерства, я ежемесячно провожу личный прием граждан. Содержание обращений достаточно разнообразно: от просьбы о возбуждении уголовного дела до его прекращения, от потерпевших, которым преступлениями причинен вред, до лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Чуть больше половины обращений касаются расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, 45 процентов обращений касаются преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка.

Несогласие граждан с качеством и сроками расследования уголовных дел, принятыми по ним процессуальными решениями, недобросовестное отношение должностных лиц к исполнению своих служебных обязанностей и другие недостатки в работе следственных органов системы МВД — вот те доводы граждан, которые самым тщательным образом проверяются, и по результатам проверок даются мотивированные ответы, при необходимости применяются надлежащие меры реагирования.

Досье «РГ»