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Полиция ФРГ отпустила задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне
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Полиция ФРГ отпустила задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне 

ТАСС 43 минуты назад
БЕРЛИН, 9 апреля. /ТАСС/. Полиция Германии отпустила в понедельник шестерых предполагаемых исламистов, задержанных по подозрению в подготовке теракта на Берлинском полумарафоне. Как сообщили в прокуратуре столицы ФРГ, подозрения в отношении мужчин в возрасте от 18 до 21 года не подтвердились, оснований оставлять их под арестом нет.
Двое из подозреваемых, по данным следствия, были знакомы с Анисом Амри — тунисцем, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016 года. Мужчины были задержаны в воскресенье параллельно с пробегом. В то же время в их квартирах во время обысков ничего подозрительного найдено не было.
В полумарафоне принимали участие около 32 тыс. человек.
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