Полиция ФРГ отпустила задержанных по подозрению в подготовке теракта на полумарафоне

БЕРЛИН, 9 апреля. / ТАСС /. Полиция Германии отпустила в понедельник шестерых предполагаемых исламистов, задержанных по подозрению в подготовке теракта на Берлинском полумарафоне. Как сообщили в прокуратуре столицы ФРГ, подозрения в отношении мужчин в возрасте от 18 до 21 года не подтвердились, оснований оставлять их под арестом нет. Двое из подозреваемых, по данным следствия, были знакомы с Анисом Амри — тунисцем, который совершил теракт на столичном рождественском рынке 19 декабря 2016 года. Мужчины были задержаны в воскресенье параллельно с пробегом. В то же время в их квартирах во время обысков ничего подозрительного найдено не было. В полумарафоне принимали участие около 32 тыс. человек.