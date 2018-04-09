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Обвиняемая в заказе убийства своей семьи девушка отказалась от суда прсяжных
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Обвиняемая в заказе убийства своей семьи девушка отказалась от суда прсяжных 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Дарья Переверзева, обвиняемая в заказе убийства матери и маленьких братьев с сестрой, отказалась от присяжных. Также она не признает своей вины, сообщает "Комсомольская правда".
В Мособлсуде закончилось первичное рассмотрение громкого дела. Следующее открытое заседание намечено на 13 апреля. Мера пресечения девушке осталась без изменений.
По версии следствия, в 2014 году 24-летняя Дарья Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников спланировали убийство матери, работавшей в "Роснефти", и брата девушки. Пара намеревалась завладеть наследством.
7 сентября 2014 года Колесников приехал в дом к потерпевшим. Выбрав удобный момент, он сначала задушил женщину, а потом — ее 12-летнего сына. Затем он поджег свою одежду, на которой была кровь.
В результате начался пожар. Двое трехлетних двойняшек, находившиеся в комнате на втором этаже, погибли от отравления угарным газом.
Год назад Колесников был приговорен к пожизненному лишению свободы. Переверзева скрылась от правоохранительных органов. Ее объявили в розыск и в декабре 2016 года задержали.
Ожидалось, что обвиняемая попросит, чтобы ее судил суд присяжных. Считается, что так больше шансов получить оправдательный приговор при спорных делах. Однако девушка от присяжных отказалась.
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