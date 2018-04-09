Обвиняемая в заказе убийства своей семьи девушка отказалась от суда прсяжных

Дарья Переверзева , обвиняемая в заказе убийства матери и маленьких братьев с сестрой, отказалась от присяжных. Также она не признает своей вины, сообщает "Комсомольская правда"

В Мособлсуде закончилось первичное рассмотрение громкого дела. Следующее открытое заседание намечено на 13 апреля. Мера пресечения девушке осталась без изменений.

По версии следствия, в 2014 году 24-летняя Дарья Переверзева и ее сожитель Дмитрий Колесников спланировали убийство матери, работавшей в "Роснефти" , и брата девушки. Пара намеревалась завладеть наследством.

7 сентября 2014 года Колесников приехал в дом к потерпевшим. Выбрав удобный момент, он сначала задушил женщину, а потом — ее 12-летнего сына. Затем он поджег свою одежду, на которой была кровь.

В результате начался пожар. Двое трехлетних двойняшек, находившиеся в комнате на втором этаже, погибли от отравления угарным газом.

Год назад Колесников был приговорен к пожизненному лишению свободы. Переверзева скрылась от правоохранительных органов . Ее объявили в розыск и в декабре 2016 года задержали.

Ожидалось, что обвиняемая попросит, чтобы ее судил суд присяжных. Считается, что так больше шансов получить оправдательный приговор при спорных делах. Однако девушка от присяжных отказалась.