Суд оставил в силе приговор экс-главе Ростехнадзора в Коми, осужденному за взяточничество

"Сегодня вступил в законную силу приговор Сыктывкарского городского суда от 14 февраля по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Печорского управления Ростехнадзора, признанного виновным в получении вятки в крупном размере. Суд назначил бывшему чиновнику пять лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 1,62 млн рублей, он также лишен права занимать определенные должности на три года, у осужденного конфискованы 810 тыс. рублей, полученные в результате преступления. Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке. Верховный суд республики оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — указано в сообщении прокуратуры

Как уточнили ТАСС в надзорном органе, наказание Гончаренко было назначено ниже низшего предела, поскольку он с самого начала полностью признал вину, раскаялся и содействовал раскрытию преступления. Однако приговор его не устроил.

Ранее сообщалось, что уголовные дела по фактам получения крупных взяток от бывшего руководства АО «Воркутауголь» были возбуждены в ходе расследования причин аварии на шахте «Северная», которая произошла в феврале 2016 года и унесла жизни 36 человек, в том числе пяти горноспасателей. В ходе расследования причин аварии выяснилось, что бывшее руководство угледобывающего предприятия — гендиректор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков и руководитель компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин платили взятки руководителям контрольных органов за «общее покровительство и попустительство по службе».