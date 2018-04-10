Суд оставил в силе приговор экс-главе Ростехнадзора в Коми, осужденному за взяточничество 

СЫКТЫВКАР, 10 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми оставил без изменений приговор бывшему руководителю Печорского управления Ростехнадзора Александру Гончаренко, приговоренному к пяти годам строгого режима со штрафом в 1,62 млн рублей за взятку в 810 тыс. рублей от бывшего руководства АО «Воркутауголь». Об этом сообщили во вторник в прокуратуре региона.
"Сегодня вступил в законную силу приговор Сыктывкарского городского суда от 14 февраля по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Печорского управления Ростехнадзора, признанного виновным в получении вятки в крупном размере. Суд назначил бывшему чиновнику пять лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 1,62 млн рублей, он также лишен права занимать определенные должности на три года, у осужденного конфискованы 810 тыс. рублей, полученные в результате преступления. Приговор был обжалован стороной защиты в апелляционном порядке. Верховный суд республики оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — указано в сообщении прокуратуры.
Как уточнили ТАСС в надзорном органе, наказание Гончаренко было назначено ниже низшего предела, поскольку он с самого начала полностью признал вину, раскаялся и содействовал раскрытию преступления. Однако приговор его не устроил.
Ранее сообщалось, что уголовные дела по фактам получения крупных взяток от бывшего руководства АО «Воркутауголь» были возбуждены в ходе расследования причин аварии на шахте «Северная», которая произошла в феврале 2016 года и унесла жизни 36 человек, в том числе пяти горноспасателей. В ходе расследования причин аварии выяснилось, что бывшее руководство угледобывающего предприятия — гендиректор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков и руководитель компании «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин платили взятки руководителям контрольных органов за «общее покровительство и попустительство по службе».
В получении взяток помимо Гончаренко были также уличены командир Воркутинского филиала горноспасателей Леонид Лобков (приговорен к семи годам строгого режима со штрафом в 1,8 млн рублей за получение 900 тыс. рублей взятки — прим. ТАСС) и начальник Воркутинского отдела государственной инспекции труда Петр Гильц — не менее 1 млн рублей. Лобков и Гильц вину не признали, Гильц покончил с собой в камере СИЗО в декабре 2016 года. Шаблаков активно сотрудничал со следствием, а Ларин скрылся от правоохранительных органов в Лондоне, находится в розыске. Компания «Воркутауголь» оштрафована на 30,5 млн рублей за взятки контролирующим органам.