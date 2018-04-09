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Суд заочно арестовал основателя тренинговой организации «Зеора»
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Суд заочно арестовал основателя тренинговой организации «Зеора» 

ТАСС 36 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд вынес решение об аресте одного из создателей тренинговой организации «Зеора» Виктора Маркелова, обвиняемого в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Предположительно, после исчезновения из— под домашнего ареста Маркелов находится в Германии, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Маркелова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением")", — говорится в сообщении.
Мера пресечения будет действовать с момента задержания Маркелова на территории России, или с момента передачи его российским правоохранительным органам.
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