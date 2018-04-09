Суд заочно арестовал основателя тренинговой организации «Зеора»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 апреля. / ТАСС /. Фрунзенский районный суд вынес решение об аресте одного из создателей тренинговой организации «Зеора» Виктора Маркелова , обвиняемого в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Предположительно, после исчезновения из— под домашнего ареста Маркелов находится в Германии , сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Маркелова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением")", — говорится в сообщении.