Ещё
Мосгорсуд признал законным арест замглавы дальневосточной таможни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгорсуд признал законным арест замглавы дальневосточной таможни 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте замглавы дальневосточного управления ФТС Сергея Федорова, обвиняемого во взятках на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Басманный суд Москвы 22 марта арестовал Федорова до 19 мая. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
"Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения", — огласила председательствующая судья Ольга Кривоусова.
Адвокат Денис Кудрявцев просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе домашний арест. Адвокат сообщил РИА Новости, что сразу после задержания Федоров написал заявление о заключении досудебного соглашения, которое до сих пор не утверждено прокурором.
Следователь в ходе заседания заявила, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Федоров может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Кроме того, по словам следователя, оперативники выяснили, что Федоров обсуждал со своей супругой возможность сожжения денег полученных преступным путем, а сам факт получения этих денег подтверждается перепиской в мессенджерах. Следователь также сообщила, что полученная Федоровым сумма превышает 30 миллионов рублей, однако в ходе обысков было обнаружено только 800 тысяч рублей и 5920 долларов США (чуть более 340 тысяч рублей).
По версии следствия, в 2015–2017 годах Федоров «на систематической основе» получал взятки на общую сумму не менее 26 миллионов рублей и $150 тысяч от владельца ЗАО «Дальзавод-Терминал» Родиона Тихонова. Как сообщала пресс-служба СК РФ, Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.
По данным СК, Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Пресс-служба ведомства сообщала, Тихонов находится под стражей и оказывает полное содействие следствию «в выявлении коррупционных связей».
По данным газеты «Коммерсант», следствию стало известно, что Тихонов поставлял в Россию дорогие ткани и шубы под видом стройматериалов. Издание сообщало, что в феврале Тихонов был задержан в результате спецоперации Управления «К» СЭБ ФСБ России, УФСБ России по Приморскому краю и СК РФ. Тогда же по подозрению во взяточничестве был задержан замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко, сообщало издание.
РИА Новости: последние новости
Элвис Пресли проведет шесть месяцев в тюрьме за мошенничество в РУДН В ЕС обезвредили группировку, отмывавшую деньги за наркотики через биткоины В Севастополе педофила приговорили к 19 годам колонии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России297
Курс доллара преодолел новый рубеж220
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок585
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение