Мосгорсуд признал законным арест замглавы дальневосточной таможни

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал Федорова до 19 мая. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"Постановление Басманного районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения", — огласила председательствующая судья Ольга Кривоусова.

Адвокат Денис Кудрявцев просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в том числе домашний арест. Адвокат сообщил РИА Новости, что сразу после задержания Федоров написал заявление о заключении досудебного соглашения, которое до сих пор не утверждено прокурором.

Следователь в ходе заседания заявила, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Федоров может скрыться от следствия, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей. Кроме того, по словам следователя, оперативники выяснили, что Федоров обсуждал со своей супругой возможность сожжения денег полученных преступным путем, а сам факт получения этих денег подтверждается перепиской в мессенджерах. Следователь также сообщила, что полученная Федоровым сумма превышает 30 миллионов рублей, однако в ходе обысков было обнаружено только 800 тысяч рублей и 5920 долларов США (чуть более 340 тысяч рублей).

По версии следствия, в 2015–2017 годах Федоров «на систематической основе» получал взятки на общую сумму не менее 26 миллионов рублей и $150 тысяч от владельца ЗАО «Дальзавод-Терминал» Родиона Тихонова . Как сообщала пресс-служба СК РФ, Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза.

По данным СК, Тихонов обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Пресс-служба ведомства сообщала, Тихонов находится под стражей и оказывает полное содействие следствию «в выявлении коррупционных связей».