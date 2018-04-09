Пьяный мужчина двумя ударами убил подругу в Вологодской области 

Жителя Вологодской области приговорили к тюремному заключению. Мужчина поссорился с подругой и убил ее двумя ударами, сообщило ИА FlashNord.
Убийство произошло в сентябре 2017 года в Череповце.
Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 41-летней
подругой и нанес ей один удар в челюсть и еще один по голове
пресс-служба
СУ СКР по Вологодской области.
Мужчина заявил, что потерпевшая стала грубить во время танца, и 45-летний
преступник сорвался. Осужденного приговорили к 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.