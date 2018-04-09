Пьяный мужчина двумя ударами убил подругу в Вологодской области

Убийство произошло в сентябре 2017 года в Череповце

Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 41-летней

подругой и нанес ей один удар в челюсть и еще один по голове

пресс-служба

Мужчина заявил, что потерпевшая стала грубить во время танца, и 45-летний