Ещё
Дело бывшего следователя СУ СКР по Южному Уралу направлено в суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело бывшего следователя СУ СКР по Южному Уралу направлено в суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сегодня мы получили обвинительное заключение за подписью Кондратьева, — рассказала Ольга Бережная. — Теперь материалы будут направлены в Центральный районный суд».
В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что материалы дела пока не поступали на рассмотрение, так что дата старта процесса неизвестна.
Напомним, следователь областного СУ СКР Александр Козлов был задержан в июле 2017 года по подозрению в приготовлении к получению взятки в три миллиона рублей. На тот момент Козлов работал над делом бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко. По версии следствия, деньги за прекращение этого дела Козлову обещали подозреваемые в даче взятки Прокопенко руководители компании «Ланит-Урал». Сам Прокопенко вину не отрицает, оглашение приговора по его делу назначено тем же Центральным районным судом на 11 апреля.
Добавим, Александр Козлов с момента задержания пребывает под стражей. В последний раз меру пресечения ему продляли 16 марта 2018 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Челябинскому экс-министру Бехтереву попытаются заменить условный срок реальным В Нефтеюганске возбуждены три новых уголовных дела о взяточничестве высокопоставленных полицейских Белгородский облсуд отправил в колонию полицейского, вымогавшего взятку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России297
Курс доллара преодолел новый рубеж220
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй75
Царев назвал следующего президента Украины82
Санкции обрушили российский рынок585
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика Другое
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение