Дело бывшего следователя СУ СКР по Южному Уралу направлено в суд

«Сегодня мы получили обвинительное заключение за подписью Кондратьева, — рассказала Ольга Бережная . — Теперь материалы будут направлены в Центральный районный суд».

В пресс-службе Центрального районного суда сообщили, что материалы дела пока не поступали на рассмотрение, так что дата старта процесса неизвестна.

Напомним, следователь областного СУ СКР Александр Козлов был задержан в июле 2017 года по подозрению в приготовлении к получению взятки в три миллиона рублей. На тот момент Козлов работал над делом бывшего топ-менеджера ПАО «Ростелеком» Василия Прокопенко . По версии следствия, деньги за прекращение этого дела Козлову обещали подозреваемые в даче взятки Прокопенко руководители компании «Ланит-Урал». Сам Прокопенко вину не отрицает, оглашение приговора по его делу назначено тем же Центральным районным судом на 11 апреля.

Добавим, Александр Козлов с момента задержания пребывает под стражей. В последний раз меру пресечения ему продляли 16 марта 2018 года.