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Резонансный случай: слушание по делу об убийстве Веры Фойкиной пройдет в закрытом режиме
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Резонансный случай: слушание по делу об убийстве Веры Фойкиной пройдет в закрытом режиме 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе началось первое заседание по делу о жестоком убийстве молодой девушки. Обвиняемого Руслана Саяхова привели в зал Советского районного суда под присмотром конвоиров. После формальных представлений гособвинитель заявил о том, что просит провести слушание в закрытом режиме.
— Дело резонансное. Чтобы обеспечить безопасность всех присутствующих, просим о закрытом заседании, — сказал представитель прокуратуры.
Первое слушание по убийству Фойкиной
По версии следствия, 27-летний мужчина виновен в смерти одноклассницы Веры Фойкиной. В октябре 2012 года после домашней вечеринки молодые люди остались наедине. Тогда мужчина ударил подругу ножом в шею. От ранения 22-летняя девушка скончалась. Тело погибшей душегуб вывез в лес в Чишминский район и сжег. А на следующий день улетел на ГОА.
Останки девушки нашли и опознали. Руслана Саяхова объявили в международный розыск. Интерпол задержал мужчину спустя пять лет в Индии. Все это время он преподавал йогу. Руслана Саяхова экстрадировали на родину и поместили в изолятор.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем. Свою вину он не признает.
— В тот день мы всю ночь катались по клубам. Потом я приехал домой и лег спать, — говорит обвиняемый.
По уголовному делу за убийство Руслану Саяхову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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