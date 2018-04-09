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Женщину осудили за нападение на судебных приставов в Санкт‐Петербурге
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Женщину осудили за нападение на судебных приставов в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Санкт‐Петербурга в 2017 году набросилась на судебных приставов во время рассмотрения административного правонарушения. За неправомерные действия женщине назначили наказание, сообщил сайт «Невские новости».
Женщина напала на двух судебных приставов и несколько раз ударила их по лицу, шее и туловищу. По решению суда жительницу
Санкт-Петербурга
приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
Трех человек госпитализировали с рваными ранами лица, рук и ног в Москве. Пострадавшие заявили, что стали жертвой домашнего питомца — кошки.
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