Женщину осудили за нападение на судебных приставов в Санкт‐Петербурге

Жительница Санкт‐Петербурга в 2017 году набросилась на судебных приставов во время рассмотрения административного правонарушения. За неправомерные действия женщине назначили наказание, сообщил сайт «Невские новости».

Женщина напала на двух судебных приставов и несколько раз ударила их по лицу, шее и туловищу. По решению суда жительницу

приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.