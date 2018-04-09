Женщину осудили за нападение на судебных приставов в Санкт‐Петербурге 

Жительница Санкт‐Петербурга в 2017 году набросилась на судебных приставов во время рассмотрения административного правонарушения. За неправомерные действия женщине назначили наказание, сообщил сайт «Невские новости».
Женщина напала на двух судебных приставов и несколько раз ударила их по лицу, шее и туловищу. По решению суда жительницу
приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.
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