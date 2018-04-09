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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы «Сахалинморнефтегаза»
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Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы «Сахалинморнефтегаза» 

РИА Новости 44 минуты назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы «Сахалинморнефтегаза» Андрея Бардина, обвиняемого в получении коммерческого подкупа в размере 1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Ольга Кривоусова. Таким образом, Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда Москвы, который на прошлой неделе продлил срок содержания Бардина под арестом до 9 мая.
По словам адвоката Михаила Мещерекова, расследование дела осуществляется неэффективно. Защитник попросил вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы должным образом сформировать обвинение и представить реальные доказательства вины Бардина.
Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и выразил готовность дать признательные показания, чтобы ускорить ход следствия.
По информации СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, Бардин «вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа». СК отмечает, что он получил от представителя коммерческой компании 1 миллион рублей, за что «обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера».
"Сахалинморнефтегаз" — дочернее общество НК «Роснефть», ведет свою деятельность на острове Сахалин, выполняя функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений. Вся нефть, добываемая «Сахалинморнефтегазом», транспортируется по трубопроводу до Комсомольского НПЗ, расположенного на реке Амур. Газ поставляется внутренним потребителям по трубопроводу «Дальтрансгаза». «РН-Сахалинморнефтегаз» является оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).
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