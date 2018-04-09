Мосгорсуд отклонил жалобу на арест главы «Сахалинморнефтегаза»

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Ольга Кривоусова. Таким образом, Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда Москвы, который на прошлой неделе продлил срок содержания Бардина под арестом до 9 мая.

По словам адвоката Михаила Мещерекова, расследование дела осуществляется неэффективно. Защитник попросил вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы должным образом сформировать обвинение и представить реальные доказательства вины Бардина.

Сам обвиняемый заявил, что раскаивается и выразил готовность дать признательные показания, чтобы ускорить ход следствия.

По информации СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, Бардин «вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа». СК отмечает, что он получил от представителя коммерческой компании 1 миллион рублей, за что «обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера».