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Элвис Пресли проведет шесть месяцев в тюрьме за мошенничество в РУДН
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Элвис Пресли проведет шесть месяцев в тюрьме за мошенничество в РУДН 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мосгорсуд снизил до шести месяцев заключения наказание гражданину Ганы Элвису Пресли Бариму, осужденному за мошенничество при оплате обучения в РУДН, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор районного суда до шести месяцев лишения свободы", — сказали в пресс-службе, пояснив, что теперь осужденный сможет выйти на свободу в июне.
По данным следствия, жертвами мошенника стали его соотечественники. Он предложил двум своим знакомым помочь с оплатой обучения в РУДН и получил от них более 464 тысяч рублей. Однако потратил их он на оплату собственного обучения на медицинском факультете.
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