Элвис Пресли проведет шесть месяцев в тюрьме за мошенничество в РУДН

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор районного суда до шести месяцев лишения свободы", — сказали в пресс-службе, пояснив, что теперь осужденный сможет выйти на свободу в июне.

По данным следствия, жертвами мошенника стали его соотечественники. Он предложил двум своим знакомым помочь с оплатой обучения в РУДН и получил от них более 464 тысяч рублей. Однако потратил их он на оплату собственного обучения на медицинском факультете.