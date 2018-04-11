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Основателя волгоградского клона МММ отправили в колонию на 6 лет
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Основателя волгоградского клона МММ отправили в колонию на 6 лет 

Все для Вас 2 часа назад
Во вторник, 10 апреля, вступил в законную силу приговор Волгоградского облсуда в отношении основателя финансовой пирамиды «Витязи» Дмитрия Мазанова. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии общего режима, кроме того, мошеннику предстоит выплатить полмиллиона рублей в виде штрафа. Деятельность так называемой группы социальной взаимопомощи «Витязи» началась в мае 2102 года: Мазанов, отделившись от финансовой пирамиды «МММ-2011», создал так в Интернете очередную пирамиду. В качестве основы «Витязей» Мазановым были использованы правила «МММ», за исключением основных терминов. — При этом Мазанов распространял в Интернете видеообращения, проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, в рамках которых убеждал граждан вступать в социальную группу взаимопомощи «Витязи» и вкладывать свои сбережения. Также он обещал участникам, что вложенные ими деньги будут возвращены в полном объеме с ежемесячным доходом, — рассказала порталу «Все для Вас» старший помощник прокурора области Оксана Черединина. На убеждения Дмитрия Мазанова «повелись» порядка 30 тысяч человек: в общей сложности они вложили в пирамиду более 15 миллионов рублей, которые, естественно, им никто не вернул. Суд первой инстанции приговорил Мазанова к 6 годам колонии, однако он решил оспорить вердикт, сочтя его слишком суровым, и даже просил суд оправдать его. Волгоградский облсуд, однако, остался на стороне прокуратуры и оставил ранее вынесенный приговор без изменения.
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