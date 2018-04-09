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Сотрудники МВД в Воскресенске эвакуировали подъезд жилого дома из-за пожара в квартире
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Сотрудники МВД в Воскресенске эвакуировали подъезд жилого дома из-за пожара в квартире 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Более 20 человек эвакуировали полицейские в Воскресенске из-за пожара в жилом доме, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Как рассказала собеседница агентства, в полицию поступила информация о возгорании в доме на ул. Спартака. Первыми на место происшествия прибыли участковый уполномоченный полиции Андрей Секриеру и полицейский-водитель строевого подразделения по охране органов внутренних дел Никита Оськин.
«К моменту приезда стражей порядка возгорание на кухне двухкомнатной квартиры на четвертом этаже уже создавало угрозу жизни и здоровью жителей всего подъезда. Оперативно оценив обстановку, полицейские вывели из горящей квартиры мужчину, а затем приняли решение о проведении эвакуации всех жителей подъезда — более 20 человек вместе с детьми», — сказала Т. Петрова.
Вскоре пожарные потушили возгорание. До окончания ликвидации сотрудники МВД охраняли общественный порядок на месте происшествия.
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