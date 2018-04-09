Следствие требует уволить Ингликова с поста директора управления нижегородских кладбищ 

Следствие внесло на имя главы Нижнего Новгорода представление с требованием уволить Николая Ингликова с занимаемой должности директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» в связи с тем, что он является обвиняемым в особо тяжком преступлении коррупционной направленности, подтвердила «ФедералПресс» в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Склярова.
Она уточнила, что представление было направлено в конце марта, ответ на него еще не поступал.
«ФедералПресс» напоминает, что Николай Ингликов, являющийся также депутатом городской думы Нижнего Новгорода, был задержан 27 марта при получении через посредника 160 тыс. рублей взятки за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ингликов был заключен под стражу, защита подала жалобу на его арест.