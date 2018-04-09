Следствие требует уволить Ингликова с поста директора управления нижегородских кладбищ

Она уточнила, что представление было направлено в конце марта, ответ на него еще не поступал.

«ФедералПресс» напоминает, что Николай Ингликов, являющийся также депутатом городской думы Нижнего Новгорода, был задержан 27 марта при получении через посредника 160 тыс. рублей взятки за покровительство смотрителю Ново-Сормовского кладбища. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Ингликов был заключен под стражу, защита подала жалобу на его арест.