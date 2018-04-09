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Двоих приезжих задержали за кражу у студентки в Хамовниках Porsche стоимостью 5,7 млн руб.
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Двоих приезжих задержали за кражу у студентки в Хамовниках Porsche стоимостью 5,7 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция раскрыла кражу автомобиля у девушки в районе Хамовники, подозреваемых задержали. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе розыска московские полицейские на территории Краснодарского края и Брянской области задержали подозреваемых 27 и 24 лет. Мужчин изобличили в том, что они, находясь в Москве, похитили с подземной парковки на Пречистенской набережной автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 5,7 млн руб., принадлежащий 21-летней студентке Российского государственного гуманитарного университета, а через некоторое время разбили машину и бросили ее на ул. Багрицкого», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что места жительства в столице подозреваемые не имели.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству сообщили, что утром 4 апреля в полицию с заявлением о краже машины обратилась гражданка 1996 г. рождения. Как выяснили полицейские, на Пречистенской набережной неизвестный похитил принадлежащий заявительнице автомобиль Porsche Cayenne и скрылся. Материальный ущерб составил более 5,7 млн руб. Через несколько часов на ул. Багрицкого украденную иномарку нашли разбитой и брошенной.
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