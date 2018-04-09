Двоих приезжих задержали за кражу у студентки в Хамовниках Porsche стоимостью 5,7 млн руб.

Столичная полиция раскрыла кражу автомобиля у девушки в районе Хамовники, подозреваемых задержали. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ходе розыска московские полицейские на территории Краснодарского края Брянской области задержали подозреваемых 27 и 24 лет. Мужчин изобличили в том, что они, находясь в Москве , похитили с подземной парковки на Пречистенской набережной автомобиль Porsche Cayenne стоимостью 5,7 млн руб., принадлежащий 21-летней студентке Российского государственного гуманитарного университета, а через некоторое время разбили машину и бросили ее на ул. Багрицкого», — пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что места жительства в столице подозреваемые не имели.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.