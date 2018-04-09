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Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска
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Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Челябинский областной суд перенес с 9 на 12 апреля оглашение приговора по уголовному делу о массовых беспорядках в колонии города Копейска, фигурантами по которому проходят 17 человек, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
В конце ноября 2012 года заключенные колонии устроили бунт, потребовав ослабления режима. Позже около колонии собрались родственники осужденных и устроили беспорядки, в результате примерно 30 из них были задержаны. Начальника колонии отстранили от должности, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.
По оценке следствия, подготовка к бунту велась несколько месяцев. В итоге в беспорядках участвовали более тысячи осужденных и не менее 150 их родственников, друзей и знакомых.
"Оглашение приговора по бунту в исправительной колонии № 6 (Копейск) перенесено с 9 апреля на 12 апреля. Но эта дата также предварительная, так как приговор огромный, пишется долго", — сказала Нациевская.
Она уточнила, что в среду будет понятно, будет ли снова перенесено оглашение приговора и сколько времени займет его чтение.
Уголовное дело о беспорядках в колонии поступило в Челябинский областной суд еще в марте 2015 года, всего подсудимых — 17 человек. На состоявшихся в феврале прениях сторон гособвинение потребовало для всех подсудимых реальные сроки лишения свободы — от 5 до 8 лет колонии.
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