Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска

В конце ноября 2012 года заключенные колонии устроили бунт, потребовав ослабления режима. Позже около колонии собрались родственники осужденных и устроили беспорядки, в результате примерно 30 из них были задержаны. Начальника колонии отстранили от должности, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По оценке следствия, подготовка к бунту велась несколько месяцев. В итоге в беспорядках участвовали более тысячи осужденных и не менее 150 их родственников, друзей и знакомых.

"Оглашение приговора по бунту в исправительной колонии № 6 (Копейск) перенесено с 9 апреля на 12 апреля. Но эта дата также предварительная, так как приговор огромный, пишется долго", — сказала Нациевская.

Она уточнила, что в среду будет понятно, будет ли снова перенесено оглашение приговора и сколько времени займет его чтение.

Уголовное дело о беспорядках в колонии поступило в Челябинский областной суд еще в марте 2015 года, всего подсудимых — 17 человек. На состоявшихся в феврале прениях сторон гособвинение потребовало для всех подсудимых реальные сроки лишения свободы — от 5 до 8 лет колонии.