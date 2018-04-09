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Суд 18 апреля рассмотрит дело обвиняемого в нападении на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр
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Суд 18 апреля рассмотрит дело обвиняемого в нападении на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресненский районный суд 18 апреля 2018 г. рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Бориса Грица, обвиняемого в нападении на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из здания суда.
«Назначить рассмотрение дела по существу на 15:00 18 апреля», — огласила решение судья Елена Абрамова. Она продлила срок содержания Б. Грица под стражей по 26 сентября 2018 г.
Ранее в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили, что по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы обвиняемый признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.
В рамках расследования проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым. По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Т. Фельгенгауэр как потерпевшей, экспертиза установила у Б. Грица параноидную шизофрению с непрерывным типом течения.
В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На допросе обвиняемый, имеющий гражданства России и Израиля, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал.
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