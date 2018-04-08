Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на представителей полиции.

"В общей сложности силы спецназначения арестовали четырех человек, включая одного главного подозреваемого. Сообщается, что он планировал напасть с ножами на зрителей и участников воскресного спортивного мероприятия", — говорится в сообщении издания.