Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне 

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на представителей полиции.
"В общей сложности силы спецназначения арестовали четырех человек, включая одного главного подозреваемого. Сообщается, что он планировал напасть с ножами на зрителей и участников воскресного спортивного мероприятия", — говорится в сообщении издания.
Главный подозреваемый был близким знакомым тунисца Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года. По данным полиции, у задержанного были изъяты ножи, с которыми он планировал напасть на зрителей и участников полумарафона. В то же время, в правоохранительных органах отметили, что большой опасности задержанный не представлял, так как наблюдение за ним велось давно.