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Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне
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Полиция Германии предотвратила теракт на берлинском полумарафоне 

ТВ Центр 51 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на представителей полиции.
"В общей сложности силы спецназначения арестовали четырех человек, включая одного главного подозреваемого. Сообщается, что он планировал напасть с ножами на зрителей и участников воскресного спортивного мероприятия", — говорится в сообщении издания.
Главный подозреваемый был близким знакомым тунисца Аниса Амри, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года. По данным полиции, у задержанного были изъяты ножи, с которыми он планировал напасть на зрителей и участников полумарафона. В то же время, в правоохранительных органах отметили, что большой опасности задержанный не представлял, так как наблюдение за ним велось давно.
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