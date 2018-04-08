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Двоих мужчин задержали на востоке Москвы за организацию незаконной миграции
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Двоих мужчин задержали на востоке Москвы за организацию незаконной миграции 

РИАМО 1 час назад
Полицейские столичных районов Метрогородок и Соколиная гора установили факты нелегального пребывания на территории РФ иностранных граждан, по факту организации незаконной миграции задержали двух приезжих мужчин, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Метрогородок установили, что 55-летний приезжий из ближнего зарубежья предоставил за денежное вознаграждение своим соотечественникам в количестве 10 человек койко-места в строительном вагончике, расположенном на Пермской улице, заведомо зная, что те не имеют разрешительных документов для пребывания на территории РФ», — говорится в сообщении.
Также участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Соколиная гора установили, что 21-летний приезжий за денежное вознаграждение предоставил своим семерым соотечественникам квартиру на Измайловском шоссе, заведомая зная, что они находятся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
«По данным фактам дознанием территориальных ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заключается на сайте.
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