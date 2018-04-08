Число необоснованно содержащихся под стражей сократилось на треть

В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось почти в два раза, оправданных — на 27%.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил стабильное состояние законности в ходе судебного производства, рассказав об уменьшении необоснованно содержащихся под стражей граждан на треть за последние годы, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось почти в два раза, оправданных — на 27%, необоснованно содержавшихся под стражей — более чем на треть», — подчеркнул Колокольцев в ходе своего выступления на мероприятии в честь 55-летия образования следственных подразделений в структуре органов внутренних дел

Глава ведомства высоко оценил работу органов предварительного следствия МВД России, на долю которых приходится 85% уголовных дел, находящихся в производстве всех следственных органов. Также Колокольцев указал на ряд направлений, которые, по его мнению, требуют наибольшего внимания: результативность возмещения причиненного ущерба, решение задач по недопущению фактов необоснованного уголовного преследования представителей бизнеса и укрепление кадрового состава.

Источник: http://rapsinews.ru/