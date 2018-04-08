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Число необоснованно содержащихся под стражей сократилось на треть
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Число необоснованно содержащихся под стражей сократилось на треть 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось почти в два раза, оправданных — на 27%.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отметил стабильное состояние законности в ходе судебного производства, рассказав об уменьшении необоснованно содержащихся под стражей граждан на треть за последние годы, сообщает пресс-служба ведомства.
В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось почти в два раза, оправданных — на 27%, необоснованно содержавшихся под стражей — более чем на треть», — подчеркнул Колокольцев в ходе своего выступления на мероприятии в честь 55-летия образования следственных подразделений в структуре органов внутренних дел.
Глава ведомства высоко оценил работу органов предварительного следствия МВД России, на долю которых приходится 85% уголовных дел, находящихся в производстве всех следственных органов. Также Колокольцев указал на ряд направлений, которые, по его мнению, требуют наибольшего внимания: результативность возмещения причиненного ущерба, решение задач по недопущению фактов необоснованного уголовного преследования представителей бизнеса и укрепление кадрового состава.
Источник: http://rapsinews.ru/
По материалам: ptzgovorit.ru
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