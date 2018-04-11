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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
18 минут назад
Фото:
MosDay.ru
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
задержано семь рейсов. В
Шереметьево
один рейс отменили и один задержали.
В свою очередь, во
Внуково
отменили 13 рейсов и два задержали.
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