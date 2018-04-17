Неизвестный в кафе на севере Москвы ранил ножом двух мужчин и скрылся

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Поздним вечером 15 апреля в службу «02» от очевидцев поступила информация о ножевом ранении в заведении на Ленинградском проспекте. «Как установили оперативники, в кафе по указанному адресу неизвестный в ходе ссоры нанес ножевые ранения мужчинам 1990 г. рождения и 1993 г. рождения, после чего скрылся», — сказали в ведомстве.

Как уточнили в столичном главке, один потерпевший ранен в грудь, другой — в бедро, оба госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.