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Неизвестные изрезали мужчину на севере Москвы
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Неизвестные изрезали мужчину на севере Москвы 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Мужчину с множественными колото-резаными ранениями госпитализировали в медучреждение на севере Москвы, его порезали двое неизвестных в ходе конфликта, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 5 апреля в 21:43 на службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица 1-я-Квесисская, дом 21.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1988 года рождения, который нарядом скорой медпомощи с множественными колото-резаными ранениями груди, живота и шеи, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что 5 апреля в 21:38 по вышеуказанному адресу двое неизвестных в ходе конфликта неустановленным предметом нанесли пострадавшему множественные удары в область туловища и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовно дело по пункту «а» части 3 стать 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.
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