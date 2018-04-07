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Внедорожник стоимостью около 3,5 млн руб украли в новой Москве
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Внедорожник стоимостью около 3,5 млн руб украли в новой Москве 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью порядка 3,5 миллиона рублей в поселении Сосенское в новой Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Шестого апреля в 08:02 в МО МВД поступило сообщение от мужчины 1979 года рождения. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 23:45 5 апреля до 07:30 6 апреля неизвестный по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 7, совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser, который принадлежит ООО», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,5 миллиона рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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