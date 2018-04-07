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Президент России назначил главного следователя полиции Прикамья
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Президент России назначил главного следователя полиции Прикамья 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
6 апреля на Официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Указ Президента России № 143 «О назначении полковника юстиции Шилова Максима Николаевича — заместителем начальника Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю — начальником главного следственного управления».
Полгода назад Максим Николаевич был назначен исполняющим обязанности начальника ГСУ, сейчас он официально вступает в должность.
На сайте ГУ МВД России по Пермскому краю пока не обновился раздел «Руководство». В нем указано, что возглавляет полицию края генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, а его заместителем является генерал-майор полиции Алексей Овсянников. полиция
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