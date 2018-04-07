Депутат арестован за дачу взятки в Нижегородской области

Депутат Совета депутатов арестован в Выксе.

Об этом 6 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.

Решением Выксунского городского суда народный избранник, который подозревается в даче взятки должностному лицу, помещен под домашний арест на 1 месяц 29 суток.

Как информируют источники агентства новостей Newsroom24 в Выксе, речь идет об Антоне Каштанове , инженере Выксунского металлургического завода , депутате от округу № 13 в микрорайоне «Юбилейный». Он пытался заплатить представителю силовых структур за получение конфиденциальной информации.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит свыше трех лет лишения свободы и лишение депутатского мандата.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал братьев Глушковых в Нижнем Новгороде

Напомним также, что адвокат депутата Гордумы Нижнего Новгорода Ингликова обжаловал его арест.