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Полицейские ликвидировали наркопритон на северо-востоке Москвы
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Полицейские ликвидировали наркопритон на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в столичном районе Ярославский. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ярославский ликвидировали притон для потребления наркотических средств. Установлено, что житель столицы, безработный 34-летний мужчина, неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную в Югорском проезде, наркозависимым людям с целью потребления запрещенных веществ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе обследования помещения полицейские изъяли различные предметы и приспособления, используемые для употребления наркотических средств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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