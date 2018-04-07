В Новгородской области сотрудник полиции присваивал выплаты ветеранам

"По версии следствия, обвиняемый в течение 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий. В результате им были похищены бюджетные денежные средства в размере около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия.