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В Новгородской области сотрудник полиции присваивал выплаты ветеранам
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В Новгородской области сотрудник полиции присваивал выплаты ветеранам 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Начальник экономической безопасности УМВД России по Новгородской области обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями: он 10 лет получал выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий, сообщает СК РФ.
"По версии следствия, обвиняемый в течение 10 лет незаконно получал ежемесячные денежные выплаты, полагающиеся ветеранам боевых действий. В результате им были похищены бюджетные денежные средства в размере около 250 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник полиции обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении ему на безвозмездной основе земельного участка на озере Селигер", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия.
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