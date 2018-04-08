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Руководство УВД по ЮВАО поздравило работников Следственного Управления с профессиональным праздником
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Руководство УВД по ЮВАО поздравило работников Следственного Управления с профессиональным праздником 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В Управлении внутренних дел Юго-Восточного административного округа поздравили следователи, которые 6 апреля отметили День сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
Врио начальника УВД полковник полиции Александр Крученков выразил благодарность сотрудникам Следственного Управления и пожелал успешной борьбы с преступностью и профессионального роста.
-Хочется отметить большую роль ветеранов в воспитании молодых следователи, — отметил Александр Юрьевич.
Врио начальника Следственного управления УВД подполковник юстиции Денис Литвиненко вручил многим следователя почётный грамоты и благодарности, некоторым присвоили внеочередное звания.
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