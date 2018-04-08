Руководство УВД по ЮВАО поздравило работников Следственного Управления с профессиональным праздником 

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Власти выплатят 1 миллион рублей семье погибшего при пожаре ТЦ «Персей для детей»

Защита Шакро Молодого обжаловала вынесенный ему приговор

Житель Магадана украл в столице коньяк за 40 тысяч рублей