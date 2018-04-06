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Петербургским сектантам-саентологам могут предъявить легализацию денежных средств в особо крупном размере
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Петербургским сектантам-саентологам могут предъявить легализацию денежных средств в особо крупном размере 

Интересант 2 часа назад
Новое уголовное дело о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, возбуждено в Петербурге в отношении местных сектантов-саентологов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на следственную службу УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Под подозрением контрразведчиков оказались руководитель «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» Иван Мацицкий и главный счетовод сектантской организации Сахиб Алиев, уже находящиеся под стражей и фигурирующие в уголовных делах о незаконном предпринимательстве, возбуждение ненависти и участии в экстремистском сообществе.
По версии следствия, в ходе незаконного предпринимательства организация получила 140 миллионов рублей наличными, из которых около 17 миллионов было легализовано. Доказательства, позволившие начать новое расследование были получены в ходе следствия по другим уголовным делам адептов Рона Хаббарда.
Напомним, что в конце марта сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти нагрянули в сектантскую организацию «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» с очередным обыском. Вполне возможно, что часть материалов, для основания возбуждения нового дела была добыта именно тогда.
Однако пока в ведомстве отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу.
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