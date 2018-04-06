Ещё
Четырех человек признали потерпевшими по делу об отравлении таллием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четырех человек признали потерпевшими по делу об отравлении таллием 

360tv.ru 29 минут назад
Еще некоторым пострадавшим отказали в данном статусе. Об этом в пятницу сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова, который представляет интересы одного из пострадавших.
Признали потерпевшими всего четыре человека. Остальным пострадавшим сказали, что решение о признании их потерпевшими будет принято после экспертизы. У некоторых людей изъяли оригиналы медицинских документов, но опять же, на данный момент их не признали потерпевшими. Юристу предприятия Инне Алейниковой пришел письменный отказ. Согласно этому документу, у следствия нет оснований полагать, что ей принесен физический вред
— Александр Попков.
Сама Олейникова эту информацию подтвердила. Она рассказывала, что после отравления у нее появились проблемы со здоровьем, также она лишилась волос на голове.
Она добавила, что провела в больнице такое же количество времени, что и пострадавший ведущий
инженер-конструктор
предприятия Константин Колесников, у которого норма таллия была превышена в 150 раз. По словам адвоката, Колесникова признали потерпевшим по делу.
Мое процессуальное положение — свидетель. В деле по  какой-то  причине отсутствуют мои медицинские документы, которые должны были быть изъяты из больниц Ростова и Таганрога еще в феврале, после выписки. В связи с отравлением мне поставлены многочисленные диагнозы
— Инна Олейникова.
В полиции не уточнили число потерпевших по делу на данный момент, объяснив, что ведется сбор данных для проведения экспертизы.
В данный момент сотрудниками полиции проводится сбор данных для проведения экспертизы с целью установления степени вреда. В каждом отдельном случае будет принято процессуальное решение
МВД по Ростовской области.
Сотрудники Таганрогского авиационного
научно-технического
комплекса имени Бериева начали обращаться с различными жалобами на состояние здоровья в ноябре 2017 года. Среди них также была Инна Олейникова.
В январе 2018 года было установлено, что работники отравились именно таллием. По словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, медицинская помощь была оказана всем вовремя. Факт отравления зафиксировали у 27 сотрудников.
Сотрудники полиции 4 апреля задержали
37-летнего
сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина признал свою вину. Его поместили под домашний арест до 3 июня.
В четверг Александр Попков рассазал, что причиной отравления таллием на Таганрогском авиазаводе стали два конфликта подозреваемого со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные пострадали случайно. Адвокат заявил, что будет добиваться расследования по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство»
из-за  массового отравления таллием.
360tv.ru: последние новости
СК рассказал подробности расследования трагедии в Кемерово Бывший военнослужащий армии США убил свою российскую жену в Италии и покончил с собой ‐ СМИ Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях экс‐чиновников Дагестана
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров отреагировал на получение британского гражданства42
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян461
Описана схема переправки российских наемников в Сирию279
Путин уволил одиннадцать генералов349
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня10
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение