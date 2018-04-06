Четырех человек признали потерпевшими по делу об отравлении таллием

Еще некоторым пострадавшим отказали в данном статусе. Об этом в пятницу сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова , который представляет интересы одного из пострадавших.

Признали потерпевшими всего четыре человека. Остальным пострадавшим сказали, что решение о признании их потерпевшими будет принято после экспертизы. У некоторых людей изъяли оригиналы медицинских документов, но опять же, на данный момент их не признали потерпевшими. Юристу предприятия Инне Алейниковой пришел письменный отказ. Согласно этому документу, у следствия нет оснований полагать, что ей принесен физический вред

— Александр Попков.

Сама Олейникова эту информацию подтвердила. Она рассказывала, что после отравления у нее появились проблемы со здоровьем, также она лишилась волос на голове.

Она добавила, что провела в больнице такое же количество времени, что и пострадавший ведущий

инженер-конструктор

предприятия Константин Колесников , у которого норма таллия была превышена в 150 раз. По словам адвоката, Колесникова признали потерпевшим по делу.

Мое процессуальное положение — свидетель. В деле по какой-то причине отсутствуют мои медицинские документы, которые должны были быть изъяты из больниц Ростова и Таганрога еще в феврале, после выписки. В связи с отравлением мне поставлены многочисленные диагнозы

— Инна Олейникова.

В полиции не уточнили число потерпевших по делу на данный момент, объяснив, что ведется сбор данных для проведения экспертизы.

В данный момент сотрудниками полиции проводится сбор данных для проведения экспертизы с целью установления степени вреда. В каждом отдельном случае будет принято процессуальное решение

Сотрудники Таганрогского авиационного

научно-технического

комплекса имени Бериева начали обращаться с различными жалобами на состояние здоровья в ноябре 2017 года. Среди них также была Инна Олейникова.

В январе 2018 года было установлено, что работники отравились именно таллием. По словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, медицинская помощь была оказана всем вовремя. Факт отравления зафиксировали у 27 сотрудников.

Сотрудники полиции 4 апреля задержали

37-летнего

сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина признал свою вину. Его поместили под домашний арест до 3 июня.

В четверг Александр Попков рассазал, что причиной отравления таллием на Таганрогском авиазаводе стали два конфликта подозреваемого со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные пострадали случайно. Адвокат заявил, что будет добиваться расследования по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство»

из-за массового отравления таллием.