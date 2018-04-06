Четырех человек признали потерпевшими по делу об отравлении таллием 

Еще некоторым пострадавшим отказали в данном статусе. Об этом в пятницу сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Международной правозащитной группы «Агора» Александра Попкова, который представляет интересы одного из пострадавших.
Признали потерпевшими всего четыре человека. Остальным пострадавшим сказали, что решение о признании их потерпевшими будет принято после экспертизы. У некоторых людей изъяли оригиналы медицинских документов, но опять же, на данный момент их не признали потерпевшими. Юристу предприятия Инне Алейниковой пришел письменный отказ. Согласно этому документу, у следствия нет оснований полагать, что ей принесен физический вред
— Александр Попков.
Сама Олейникова эту информацию подтвердила. Она рассказывала, что после отравления у нее появились проблемы со здоровьем, также она лишилась волос на голове.
Она добавила, что провела в больнице такое же количество времени, что и пострадавший ведущий
инженер-конструктор
предприятия Константин Колесников, у которого норма таллия была превышена в 150 раз. По словам адвоката, Колесникова признали потерпевшим по делу.
Мое процессуальное положение — свидетель. В деле по какой-то причине отсутствуют мои медицинские документы, которые должны были быть изъяты из больниц Ростова и Таганрога еще в феврале, после выписки. В связи с отравлением мне поставлены многочисленные диагнозы
— Инна Олейникова.
В полиции не уточнили число потерпевших по делу на данный момент, объяснив, что ведется сбор данных для проведения экспертизы.
В данный момент сотрудниками полиции проводится сбор данных для проведения экспертизы с целью установления степени вреда. В каждом отдельном случае будет принято процессуальное решение
— МВД по Ростовской области.
Сотрудники Таганрогского авиационного
научно-технического
комплекса имени Бериева начали обращаться с различными жалобами на состояние здоровья в ноябре 2017 года. Среди них также была Инна Олейникова.
В январе 2018 года было установлено, что работники отравились именно таллием. По словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, медицинская помощь была оказана всем вовремя. Факт отравления зафиксировали у 27 сотрудников.
Сотрудники полиции 4 апреля задержали
37-летнего
сотрудника завода Владислава Шульгу по подозрению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина признал свою вину. Его поместили под домашний арест до 3 июня.
В четверг Александр Попков рассазал, что причиной отравления таллием на Таганрогском авиазаводе стали два конфликта подозреваемого со своим начальником и юристом предприятия. Именно они были объектами преступления, остальные пострадали случайно. Адвокат заявил, что будет добиваться расследования по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство»
из-за массового отравления таллием.