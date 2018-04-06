Дело о гибели младенца при обрушении трапа в «Пулково» закрыли

С. - ПЕТЕРБУРГ , 6 апр — РИА Новости . Московский районный суд Петербурга в пятницу прекратил за примирением сторон второе по счету уголовное дело, возбужденное после гибели полуторагодовалого ребенка в аэропорту «Пулково» из-за обрушения трапа, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Обвиняемым по статье «недоброкачественный ремонт транспортного оборудования» проходил заместитель руководителя службы спецтранспорта аэропорта Алексей Шаньгин.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Алексея Шаньгина, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 УК РФ, в связи с примирением сторон", — говорится в сообщении.

По факту ЧП было возбуждено три уголовных дела. Одно из них по статье «недоброкачественный ремонт транспортного оборудования» в отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта Александра Козельского суд прекратил 13 марта за примирением сторон. По данным защитника Козельского, дело по статье «халатность» не имеет в настоящее время ни подозреваемых, ни обвиняемых.

Третье дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека). Первоначально в рамках данного дела был задержан начальник службы спецтранспорта аэропорта Валентин Чернаенко, однако суд отказал в его аресте. Впоследствии все подозрения с Чернаенко следствие сняло, выяснив, что он находился в отпуске во время ремонта трапа. Под подозрением оказался заместитель Чернаенко Алексей Шаньгин, которому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде.