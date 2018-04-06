Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области покинул свой пост 

Замначальника Главка Волгоградской области, руководителя Главного следственного управления ГУ МВД Виталия Шевченко освободили от должности по выслуге лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», он проходил службу в ГУ МВД по Волгоградской области с сентября 201 года. До назначения на свой пост он трудился в должности замначальника ГУ МВД по ЮФО, руководя следственной частью.
В 1988 году Шевченко окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а в 1997 году — Ростовский юридический институт МВД России.