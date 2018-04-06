Замначальника ГУ МВД по Волгоградской области покинул свой пост

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», он проходил службу в ГУ МВД по Волгоградской области с сентября 201 года. До назначения на свой пост он трудился в должности замначальника ГУ МВД по ЮФО, руководя следственной частью.

В 1988 году Шевченко окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, а в 1997 году — Ростовский юридический институт МВД России.