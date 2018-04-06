Кадровые изменения в МВД России

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 143 на должности высшего начальствующего состава назначены:

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В суд передано уголовное дело по факту совершения мошенничеств при получении лизинга

В УВД по ЮЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Кузбасские полицейские разыскивают мошенников, которые под предлогом выплаты компенсации похитили у пенсионерки около 1 000 000 рублей