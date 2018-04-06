Кадровые изменения в МВД России 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 143 на должности высшего начальствующего состава назначены:
полковник полиции Балашов Иван Иванович — начальником УОРИ МВД России;полковник полиции Бутранов Игорь Алексеевич — заместителем начальника ГУНК МВД России — начальником управления обеспечения специальных мероприятий;полковник полиции Дедов Александр Владимирович — начальником УМВД России по Калужской области;генерал-майор полиции Зиновьев Игорь Викторович — начальником УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве;генерал-майор полиции Ковалев Игорь Викторович — начальником ОШУ МВД России, с присвоением специального звания «генерал-майор внутренней службы»;генерал-майор юстиции Патапеня Николай Кириллович — первым заместителем начальника СД МВД России;полковник внутренней службы Розанов Виталий Станиславович — главным инспектором МВД России;генерал-майор полиции Скляр Игорь Александрович — заместителем начальника ГУСБ МВД России;полковник юстиции Шилов Максим Николаевич — заместителем начальника ГУ МВД России по Пермскому краю — начальником ГСУ.
Этим же Указом освобождены от занимаемых должностей генерал-майор полиции Павел Бугаев, генерал-майор полиции Александр Гук, генерал-майор полиции Александр Первухин, генерал-майор юстиции Виталий Шевченко.