Мосгорсуд 23 апреля проверит законность заочного ареста украинского пранкера Е. Вольнова

«Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление суда об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Н. Кувикова назначено на 23 апреля в 12:15 в Мосгорсуде», — сказала она.

Басманный суд 28 марта санкционировал заочный арест Н. Кувикова. Данная мера пресечения будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ или экстрадиции.

Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении Н. Кувикова уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, пранкер распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека.