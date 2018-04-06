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Мосгорсуд 23 апреля проверит законность заочного ареста украинского пранкера Е. Вольнова
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Мосгорсуд 23 апреля проверит законность заочного ареста украинского пранкера Е. Вольнова 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мосгорсуд 23 апреля проверит законность заочного ареста украинского пранкера Никиты Кувикова, известного под именем Евгения Вольнова, обвиняемого в экстремизме из-за распространения слухов о сотнях жертв пожара в Кемерово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
«Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката на постановление суда об избрании заочного ареста в отношении обвиняемого Н. Кувикова назначено на 23 апреля в 12:15 в Мосгорсуде», — сказала она.
Басманный суд 28 марта санкционировал заочный арест Н. Кувикова. Данная мера пресечения будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории РФ или экстрадиции.
Ранее сообщалось, что СК возбудил в отношении Н. Кувикова уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, пранкер распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, «таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате, по официальным данным, погибли 64 человека.
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