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В УВД по ЮЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
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В УВД по ЮЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 59 минут назад
Сотрудниками полиции установлено, что четверо граждан, занимавших руководящие должности в одной из управляющих организаций, фиктивно трудоустроили на различные должности в вышеуказанную компанию граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, функциональные обязанности не выполняли. Злоумышленники оформили на них банковские карты, начисляли из бюджета организации заработную плату, а затем распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению.
Общий материальный ущерб составил более 4 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 31 до 64 лет и 56-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении женщины — в виде домашнего ареста.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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