В УВД по ЮЗАО Москвы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Сотрудниками полиции установлено, что четверо граждан, занимавших руководящие должности в одной из управляющих организаций, фиктивно трудоустроили на различные должности в вышеуказанную компанию граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, функциональные обязанности не выполняли. Злоумышленники оформили на них банковские карты, начисляли из бюджета организации заработную плату, а затем распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению.

Общий материальный ущерб составил более 4 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 31 до 64 лет и 56-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении женщины — в виде домашнего ареста.