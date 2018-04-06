Приговор экс-руководителю ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» Сергею Лобовикову вступил в силу

Приговор Слободского районного суда вступил в законную силу. По нему Лобовиков признан виновным в присвоении средств в особо крупном размере и невыплате зарплаты, сообщает bnkirov.ru.

В 2014-2015 гг он, занимая должность советника гендиректора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод», заключил несколько фиктивных сделок, перечислив средства на счета юрлиц, имеющих признаки фирм-однодневок. Материальный ущерб, нанесенный предприятию, превысил 34 млн руб. Кроме того, с января по май 2016 г Лобовиков не выплатил зарплату 207 работникам завода на общую сумму около 8 млн руб.

Приговор суда (5 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф в размере 350 тыс. руб) был обжалован. Однако судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда признала его законным и обоснованным.

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