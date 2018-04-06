Суд в Чите на три месяца продлил арест экс-главы Минсельхоза Забайкалья

"Ингодинский районный суд Читы сегодня продлил арест Кузьминова на три месяца — до 9 июля", — сказал Марков.

По данным следствия, чиновники забайкальского минсельхоза превышали полномочия при выплате субсидий, выделенных правительством РФ для компенсации ущерба нанесенного аграриям во время засухи 2016 года. От их незаконных действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, сумма причиненного ущерб на сумму более 10,5 млн рублей.

Кузьминова задержали в феврале. За день до задержания он написал заявление об увольнении по собственному желанию по состоянию здоровья. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала это заявление. В беседе с журналистами Кузьминов заявил, что его увольнение связано с болезнью сердца.

Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшинову подозревают в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"), а также частью 2 статьи 169 УК РФ ("Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб").

Жданова назначила Кузьминова министром сельского хозяйства Забайкальского края в 2016 году. До этого он возглавлял Петровск — Забайкальский мясокомбинат.

Аграрии Забайкальского края в 2016 году пострадали от почвенной засухи. Гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 69,4 тыс. гектаров (41% общей посевной площади яровых культур). Ущерб от недобора урожая составил 1,1 млрд рублей. Регион получил от федерального центра около 350 млн рублей субсидий.