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Правда, что руководителей фирмы «Интерстрой освободили от ответственности?
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Правда, что руководителей фирмы «Интерстрой освободили от ответственности? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, учредителю и руководителю фирмы «Интерстрой» Валерию Татарову и Таймуразу Каргинову краевой суд удовлетворил апелляции и изменил приговор Промышленного районного суда.
Напомним, ранее Промышленный районный суд Ставрополя признал Каргинова и Татарова виновными по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере») и приговорил к реальным срокам.
Но в краевом суде, как пояснили в пресс-службе этого ведомства, учли то, что Татаров и Каргинов совершили преступления в 2008 году, когда уголовное законодательство несколько отличалось от нынешнего. В 2013 г. обоих арестовали и при квалификации их действий использовали формулировки уголовных статей не 2008 г., а 2013 г. Теперь это расценили как нарушение закона.
Учитывая, что действия осуждённых переквалифицировали, краевой суд приговорил обоих к крупным штрафам (3 и 4 млн руб.). Но в связи с тем, что истёк срок давности преступления, от штрафов их в итоге тоже освободили.
Теперь дольщикам, чтобы выбить кровные, нужно снова обращаться в суд.
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