В Москве налетчики связали мужчину шнуром от утюга и ограбили на 670 тысяч рублей

Москве злоумышленники путем свободного доступа проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, ограбили его. Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», бандиты связали потерпевшего шнуром от утюга, избили его, после чего отняли мобильник, паспорт и две банковские карточки. Соседи потерпевшего услышали его крики и вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать только двоих бандитов, а третий ушел, причем вместе с карточками. Преступнику удалось обналичить около 670 тысяч рублей. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Новости криминала: В Москве избили и ограбили украинского бизнесмена