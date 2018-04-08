В Москве налетчики связали мужчину шнуром от утюга и ограбили на 670 тысяч рублей 

В Москве злоумышленники путем свободного доступа проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, ограбили его.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», бандиты связали потерпевшего шнуром от утюга, избили его, после чего отняли мобильник, паспорт и две банковские карточки.
Соседи потерпевшего услышали его крики и вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать только двоих бандитов, а третий ушел, причем вместе с карточками. Преступнику удалось обналичить около 670 тысяч рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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