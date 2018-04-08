Ещё
В Москве налетчики связали мужчину шнуром от утюга и ограбили на 670 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве налетчики связали мужчину шнуром от утюга и ограбили на 670 тысяч рублей 

Свободная пресса 30 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Москве злоумышленники путем свободного доступа проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, ограбили его.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», бандиты связали потерпевшего шнуром от утюга, избили его, после чего отняли мобильник, паспорт и две банковские карточки.
Соседи потерпевшего услышали его крики и вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать только двоих бандитов, а третий ушел, причем вместе с карточками. Преступнику удалось обналичить около 670 тысяч рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Новости криминала: В Москве избили и ограбили украинского бизнесмена
Свободная пресса: последние новости
Отец убил сына во время пьянки в Подмосковье Приезжего педофила задержали в Москве В Новгородской области высокопоставленный полицейский обвиняется в мошенничестве
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН670
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность743
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1392
Волчкову в расцвете сил убил рак54
«Хотим, как у русских»: США скопируют оружие СССР87
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение