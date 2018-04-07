Приезжего задержали на западе Москвы по подозрению в краже 500 тыс. рублей 

Полицейские задержали в Москве мужчину, который подозревается в совершении кражи денег в размере 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО.
В территориальный отдел полиции поступило заявление о краже от 64-летней москвички. Женщина сообщила, что из ее квартиры на Проспекте Вернадского пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий мужчина, который помогал женщине по хозяйству», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, подозреваемый подсмотрел, где у потерпевшей хранятся денежные средства, похитил их, позже распорядившись по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.