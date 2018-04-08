Мужчину связали шнуром от утюга и обокрали почти на 670 тыс. руб в Москве

По его словам, от граждан поступило сообщение о криках о помощи из квартиры по адресу: улице Пресненский Вал, 30.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу были задержаны два человека, которые вместе с неизвестным путем свободного доступа проникли в квартиру мужчины, угрожая ему ножом, связали шнуром от утюга, нанесли телесные повреждения, открыто похитили телефон, паспорт, две банковские карты, после чего неизвестный скрылся. Впоследствии им с банковских карт были сняты денежные средства: 13 тысяч рублей, 545 тысяч рублей, 400 евро», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что хозяину квартиры была оказана медицинская помощь. Общая сумма ущерба составила 666,26 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.