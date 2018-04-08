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Мужчину связали шнуром от утюга и обокрали почти на 670 тыс. руб в Москве
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Мужчину связали шнуром от утюга и обокрали почти на 670 тыс. руб в Москве 

РИАМО 18 минут назад
Полицейские задержали в Москве двоих человек, которые подозреваются в ограблении мужчины, сумма ущерба составила почти 670 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, от граждан поступило сообщение о криках о помощи из квартиры по адресу: улице Пресненский Вал, 30.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу были задержаны два человека, которые вместе с неизвестным путем свободного доступа проникли в квартиру мужчины, угрожая ему ножом, связали шнуром от утюга, нанесли телесные повреждения, открыто похитили телефон, паспорт, две банковские карты, после чего неизвестный скрылся. Впоследствии им с банковских карт были сняты денежные средства: 13 тысяч рублей, 545 тысяч рублей, 400 евро», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что хозяину квартиры была оказана медицинская помощь. Общая сумма ущерба составила 666,26 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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