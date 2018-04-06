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Экскаватор за 7 млн руб угнали на востоке Москвы
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Экскаватор за 7 млн руб угнали на востоке Москвы 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл на востоке Москвы экскаватор-погрузчик стоимостью более 7 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился водитель экскаватора с сообщением о краже спецтехники по адресу: Москва, улица Буракова, дом 29Б.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX 14M2WM», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материальный ущерб составил 7,06 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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