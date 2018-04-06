Экскаватор за 7 млн руб угнали на востоке Москвы

По его словам, в полицию обратился водитель экскаватора с сообщением о краже спецтехники по адресу: Москва, улица Буракова, дом 29Б.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 3CX 14M2WM», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил 7,06 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.